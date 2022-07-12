Псковские таможенники помешали вывезти из РФ 27 кг накладных ресниц

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Псковские таможенники пресекли вывоз из РФ партии незадекларированных комплектов накладных ресниц, сообщает во вторник пресс-служба региональной таможни.

На таможенном посту МАПП "Бурачки" на российско-латвийской границе при осмотре салона автомобиля гражданина Молдовы сотрудники таможни обнаружили пакеты с картонными коробками, в каждой из которых – по 10 пластиковых боксов с искусственными ресницами разного размера. Общий вес товара превысил 27 килограммов.

При выезде из России мужчина не задекларировал и не предъявил товар таможенному контролю.

Иностранец пояснил, что о содержимом перевозимых им пакетов он не осведомлен, а из Москвы в Молдову перевезти их попросил знакомый.

В отношении водителя автомобиля возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза).

Товар изъяли. Сейчас проводится расследование, в рамках которого назначены экспертизы.