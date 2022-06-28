Суд назначил Илье Яшину 15 суток ареста за неповиновение полиции

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы признал муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина виновным в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Политику назначено 15 суток административного ареста.

Яшина задержали в ночь на 28 июня в одном из парков Москвы.

Как сообщил позднее его адвокат Вадим Прохоров, политика доставили в ОВД "Лужники", защитника сначала к нему не пускали. Также от адвоката стало известно, что Яшину вменили административную статью о невыполнении законных требований полиции.

Год назад Яшин решил сложить полномочия главы Красносельского муниципального округа Москвы, поскольку ранее окружная избирательная комиссия отказала ему в участии в выборах в Мосгордуму. Он остался рядовым муниципальным депутатом.

В апреле 2022 года Яшина допрашивали как свидетеля по уголовному делу о распространении фейков о российских военных, по которому был арестован другой мундеп Красносельского округа Алексей Горинов. Глава округа Елена Котеночкина по этому же делу объявлена в розыск.