Семь человек погибли при пожаре в Томской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Семь человек погибли при пожаре в селе Колбинка Молчановского района Томской области, управление СКР по региону возбудило уголовное дело. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в ночь на 17 июля произошло возгорание в одноэтажном двухквартирном бревенчатом жилом доме. Общая площадь пожара составила 168 кв. м.

"При тушении пожара обнаружены тела семи погибших, продолжается разбор конструкций", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В свою очередь, пресс-служба главного управления МЧС по Томской области сообщает, что к ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и девять человек.