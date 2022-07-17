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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:12

Девушка погибла от укусов животных в сибирском поселке

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки в поселке Чиринда Эвенкийского района края, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, погибшая девушка в ночное время 17 июля возвращалась домой от своих друзей. В 06:00 по местному времени (02:00 по Москве) тело девушки обнаружено на улице поселка Чиринда Эвенкийского района Красноярского края с укушенными травмами головы и тела. Предположительно, травмы получены в результате нападения собак", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Красноярский край
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