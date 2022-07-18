Девушка погибла от укусов животных в сибирском поселке

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту гибели 17-летней девушки в поселке Чиринда Эвенкийского района края, сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, погибшая девушка в ночное время 17 июля возвращалась домой от своих друзей. В 06:00 по местному времени (02:00 мск) тело девушки обнаружено на улице посёлка Чиринда Эвенкийского района Красноярского края с укушенными травмами головы и тела. Предположительно, травмы получены в результате нападения собак", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).