Оренбургские суды вновь эвакуированы из-за угрозы взрыва

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В судах Оренбургской области вновь проводится эвакуация, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона во вторник.

"Утро снова начинается с эвакуаций. Причина: очередная рассылка электронных писем о минировании зданий", - говорится в сообщении.

К 6:30 по московскому времени эвакуированы Оренбургский районный суд, Арбитражный суд Оренбургской области, Промышленный, Ленинский и Центральный суды Оренбурга, мировые судьи Оренбурга, Октябрьский районный суд Орска.

Эвакуация в судах Оренбургской области из-за сообщений о взрывных устройствах весной-летом этого года проводилась неоднократно, последние две недели июля - практически ежедневно. В ходе проверок спецслужбы опасные предметы в зданиях не находили.