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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Оренбургские суды вновь эвакуированы из-за угрозы взрыва

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В судах Оренбургской области вновь проводится эвакуация, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона во вторник.

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"Утро снова начинается с эвакуаций. Причина: очередная рассылка электронных писем о минировании зданий", - говорится в сообщении.

К 6:30 по московскому времени эвакуированы Оренбургский районный суд, Арбитражный суд Оренбургской области, Промышленный, Ленинский и Центральный суды Оренбурга, мировые судьи Оренбурга, Октябрьский районный суд Орска.

Эвакуация в судах Оренбургской области из-за сообщений о взрывных устройствах весной-летом этого года проводилась неоднократно, последние две недели июля - практически ежедневно. В ходе проверок спецслужбы опасные предметы в зданиях не находили.

Оренбургская область
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