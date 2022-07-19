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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:16

Путин заявил, что Заевфратье должно вернуться под контроль правительства Сирии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Территории Заевфратья в Сирии должны вернуться под контроль сирийских властей, заявил президент РФ Владимир Путин во время совместного заявления по итогам заседания "астанинской тройки".

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"Будем и далее внимательно отслеживать и четко пресекать использование внешними силами находящихся на сирийской территории боевиков для решения своих собственных эгоистических, геополитических задач, как в ближневосточном регионе в целом, так и за его пределами", - сказал Путин.

"Именно в этом контексте была обсуждена непростая ситуация на северо-востоке Сирии - в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие, разжигать сепаратистские настроения", - подчеркнул президент РФ.

"С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии", - заявил Путин.

Владимир Путин Сирия
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