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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Минприроды готовит основные правила обращения с отходами в Арктике

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минприроды готовит концептуальные основы обращения с отходами на территории Арктической зоны на примере Ненецкого автономного округа, сообщил замглавы департамента госполитики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Борис Французов на конференции в Архангельске по отходам и проблеме микропластика в Арктике.

Он отметил, что разработка основ обращения с отходами - завершающий этап научной работы, проводимой УралНИИ "Экология" по заказу Минприроды.

"В результате выполненных работ будут выявлены особенности организации обращения с отходами на территориях, входящих в состав Арктической зоны, и определены мероприятия по снижению объемов отходов, поступающих на объекты размещения, внедрению раздельного сбора отходов, переходу на экономику замкнутого цикла", - подчеркнул Французов. "Также будут сформированы предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в области обращения с отходами с учетом особенностей Арктической зоны Российской Федерации", - добавил он.

Результаты изысканий УралНИИ "Экология" будут обсуждаться в рамках созданной Минприроды в феврале 2022 года межведомственной рабочей группы по выработке индивидуального подхода к организации обращения с отходами в Арктической зоне.

Минприроды РФ Арктика
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