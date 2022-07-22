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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Путин и Лукашенко обсудили по телефону двустороннюю повестку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию конкретных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что "проведен также обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня - с учетом состоявшихся в последнее время контактов Владимира Путина с иностранными лидерами, в том числе в Тегеране".

"Подтвержден настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества", - сказано в сообщении.

Условлено о продолжении регулярного диалога на высшем уровне.

Владимир Путин Александр Лукашенко
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