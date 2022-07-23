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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Парламентский форум БРИКС запланирован на сентябрь

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал участие российской делегации в сентябре в парламентском форуме БРИКС.

"В сентябре мы готовимся к проведению парламентского форума БРИКС, организатором в этом году является Всекитайское собрание народных представителей Китайской Народной Республики", - сказал Володин журналистам в субботу.

Он отметил, что "этот формат надо развивать: вопросов, которые необходимо обсудить, накопилось много".

Госдума Вячеслав Володин БРИКС
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