Парламентский форум БРИКС запланирован на сентябрь

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал участие российской делегации в сентябре в парламентском форуме БРИКС.

"В сентябре мы готовимся к проведению парламентского форума БРИКС, организатором в этом году является Всекитайское собрание народных представителей Китайской Народной Республики", - сказал Володин журналистам в субботу.

Он отметил, что "этот формат надо развивать: вопросов, которые необходимо обсудить, накопилось много".