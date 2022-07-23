Кабмин расширил возможности регионов по финансированию и модернизации службы 122

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Регионы смогут быстрее завершить модернизацию единой информационно-справочной службы 122 и развернуть необходимое количество региональных кол-центров, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ.

Постановление, которое расширяет полномочия службы по использованию бюджетных средств, выделенных на эти цели, подписал в субботу премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно сообщению, речь идет об увеличении лимитов, предназначенных на закупку программного обеспечения, необходимого для функционирования службы 122. Если раньше на эти цели можно было потратить лишь 37,5% выделяемых средств, то теперь эта цифра выросла до 66,3%.

Кроме того, с 39,3% до 65,2% увеличена предельная величина расходов на приобретение серверного и коммутационного оборудования и оборудования рабочих мест для операторов службы 122.

Также данным постановлением расширен лимит на оплату труда подрядчика, который занимается созданием сервиса в конкретном регионе. Он вырос с 8,1 до 26,8%.

Объем федерального финансирования на создание и развитие службы 122 в 2022 году составляет 700 млн рублей. Региональные власти могут самостоятельно выбирать необходимые объемы финансирования работ в рамках расширенных лимитов, напомнили в правительстве РФ.