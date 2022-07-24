Лавров заявил о третьей стороне, которая будет защищать суда с украинским зерном

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, ее определят позднее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора", - сказал Лавров в ходе встречи с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире в воскресенье.

Он отметил, что меморандум РФ-ООН, подписанный одновременно с соглашениями в Стамбуле, "обязал генерального секретаря ООН запустить процесс, убедить западные страны и добиться от них решения о снятии всех ограничений", наложенных на экспорт российского зерна.

Как подчеркнул министр, несмотря на то, что продовольствие не подпало под антироссийские ограничения напрямую, рестрикции были наложены на возможность захода российских судов с продовольствием в зарубежные порты, захода иностранных судов в порты РФ за зерном, а также механизмы оплаты и страхования, это усугубило мировой продовольственный кризис.

Этот кризис, добавил Лавров, возник не по вине России, а из-за нарушения цепочек поставок в связи с пандемией коронавируса, бесконтрольным печатанием денег в США и ЕС для оплаты продовольствия и медикаментов. Способствовали ему и засухи, которые четыре года подряд возникали в регионе Северной Африки.

22 июля в Стамбуле были подписаны два меморандума: о правилах вывоза украинского зерна и другой сельхозпродукции из портов страны, а также о подключении ООН к снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Сообщалось, что в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр, представители которого будут организовывать досмотр судов, участвующих в вывозе зерна с территории Украины.