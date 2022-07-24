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В Японии объявили тревогу в связи с извержением вулкана Сакурадзима

В Японии объявили тревогу в связи с извержением вулкана Сакурадзима
Архивное фото
Фото: Keith Tsuji/Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Японской метеорологическое агентство объявило в воскресенье максимальный уровень тревоги в связи с началом извержения вулкана Сакурадзима на острове Кюсю, сообщает телерадиокорпорация NHK.

В агентстве призвали людей проявлять осторожность на дистанции до трех километров от кратера.

Кроме того, из наиболее опасных районов эвакуировали несколько десятков жителей.

Действующий стратовулкан Сакурадзима расположен на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. Его высота 1 117 метров, площадь - около 77 кв. км. Над вулканом почти всегда стоит облако дыма. Сакурадзима является туристической достопримечательностью, к нему ходит паром из Кагосимы.

Япония
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