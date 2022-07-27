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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Власти РФ пообещали принять ответные меры на запрет вещания RT France

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле обещают ответные меры на запрет вещания телеканала RT France, которые не будут давать западным СМИ работать в России.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать решение суда Евросоюза, который оставил в силе решение Совета ЕС о запрете на вещание RT France.

"Реакция крайне негативная. Наступление на свободу слова, на свободу СМИ в европейских государствах, в том числе и во Франции, это тот процесс, который вызывает нашу обеспокоенность и сожаление", - отреагировал представитель Кремля.

"Разумеется, мы принимаем и будем принимать аналогичные меры давления на западные СМИ, которые работают у нас в стране. Мы так же не будем давать им работать у нас в стране, и здесь никакой мягкой позиции не будет", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что, запрещая работу российских телеканалов, "европейцы сами топчут те идеалы, которые они насаждают по всему миру".

Песков обратил внимание, что RT в настоящее время не может работать в подавляющем большинстве европейских стран, но заметил, что в телекомпании "работают талантливые энергичные люди".

"Я не сомневаюсь, что несмотря на все решения, они все-таки найдут какие-то лазейки, чтобы возобновить свое столь востребованное вещание по различным каналам доставки своей информации", - сказал Песков.

ЕС RT France Дмитрий Песков Франция
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