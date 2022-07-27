Что произошло за день: среда, 27 июля

Рост заболеваемости COVID-19 в России, уход запреда ЦБ Исаева с поста, продажа активов Otis в России, отстранение сборных РФ и Белоруссии от ЧМ по настольному теннису

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прокачка по "Северному потоку" сократилась до 31 млн куб. м в суточном исчислении. Спотовая цена газа в Европе утром в среду превысила $2300/тыс. куб. м после выбытия из строя еще одного газоперекачивающего агрегата на "Северном потоке".

- Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила девять тысяч случаев. Зарегистрированы 9 027 новых пациентов с коронавирусом. В Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости с более заразными подвидами "омикрона".

- В Стамбуле открылся координационный центр по вывозу украинского зерна. Центр действует на территории Университета национальной обороны Турции. Наряду с представителями Турции, Украины и России в нем работают дипломаты от ООН.

- Зампред Банка России Юрий Исаев покинет пост с 1 августа. Он занимал должность с 26 января 2022 года. Это уже четвертый зампред, покидающий ЦБ с начала года.

- Бизнес производителя лифтов Otis в России купит группа S8 Capital. Формально покупателем активов выступит инвесткомпания Ice Development.

- Безработица в РФ в июне осталась на историческом минимуме в 3,9%. Минимальный уровень установился в мае этого года.

- Против оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан физлицом-иноагентом) возбуждено еще одно уголовное дело - по статье о нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации. Ранее он был арестован по обвинению в дискредитации ВС РФ.

- Сборные России и Белоруссии по настольному теннису отстранены от участия в ЧМ-2022.