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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

В Роспотребнадзоре связали рост числа случаев COVID с более заразными подвидами "омикрона"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в РФ связан с распространением более заразных подвариантов "омикрон"-штамма COVID-19, однако стремительного роста заболеваемости, как это было в январе, не отмечается, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма "Омикрон". Так, доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причем преобладает BA.5. А вот доля BA.2.75 ("кентавр") пока незначительна – всего семь случаев на всю страну", - сказала Пшеничная журналистам.

При этом она отметила, что "стремительного роста заболеваемости COVID-19, как это было в январе при смене циркулирующего в то время геноварианта "дельта" на "омикрон", не отмечается".

В РоссииДоля новых более заразных подвариантов "омикрона" за две недели выросла до 75%Читать подробнее

По словам эксперта, по мнению ряда зарубежных ученых, отсутствие взрывного роста заболеваемости связано с тем, что "у тех, кто переболел первыми вариантами "омикрона", сохранились антитела, которые пока защищают и от новых подвариантов – BA.4/BA.5 и BA.2.75".

По данным оперативного штаба, обнародованным в среду, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца апреля превысил 9 тыс. случаев, это почти на 3 тыс. больше, чем сообщалось накануне.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре сообщали, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно.

13 июля Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) сообщил об обнаружении в стране нового подвида штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр". Ранее эта мутация была обнаружена в Индии и в ряде других стран, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. В России первые пять случаев были зарегистрированы 19 июля.

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