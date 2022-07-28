На дофинансирование льготных ипотечных программ направят 45,5 млрд рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дополнительные 45,5 млрд рублей будут направлены на субсидирование льготной, семейной и дальневосточной ипотеки – предусмотренные в бюджете средства уже почти израсходованы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с членами правительства в четверг.

"Под основные программы нужно предоставить дополнительное финансирование, и, соответственно, мы сегодня направим еще 45,5 млрд рублей на реализацию трех из них. Это льготная, семейная и дальневосточная. Они пользуются высоким интересом среди жителей нашей страны, и те средства, которые были предусмотрены в федеральном бюджете, практически полностью выбраны", - сказал глава правительства.

При этом большая часть ресурсов пойдет на финансирование программы "Льготная ипотека".

"Почти 16 млрд мы направим на "Семейную", более 4 млрд – на "Дальневосточную", - отметил Мишустин.

"Льготная ипотека" с господдержкой работает с 2019 года. В начале апреля этого года, когда ключевая ставка ЦБ после экстренного повышения в конце февраля составляла 20%, ставка по льготной программе была повышена до 12%. Вскоре, 8 апреля, Банк России снизил ключевую ставку до 17%, после чего ставка по льготной программе была снижена до 9%. 20 июня Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. С соответствующей инициативой на Петербургском международном экономическом форуме выступил президент Владимир Путин.

Кроме того, программа, срок которой истекал 1 июля 2022 года, была продлена до конца этого года.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 и 15 млн рублей соответственно.

Финансирование по "Семейной ипотеке" предоставляется заемщикам при покупке недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно.