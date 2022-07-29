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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Что произошло за день: пятница, 29 июля

Обстрел колонии в ДНР, продажа российского бизнеса Heinz и приостановка доставки DHL по России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В результате обстрела колонии в ДНР погибли 53 человека. По данным Минобороны РФ, украинские силы нанесли по следственному изолятору, где находились пленные украинские военнослужащие, ракетный удар из систем HIMARS.

- Минфин США внес в санкционный список 2 физических и 4 юридических лица из РФ. В частности, ограничения наложены на общественную организацию "Креативная дипломатия", Антиглобалистское движение России и информагентство Stop-Imperialism.

- ФСБ сообщила о задержании в Липецкой области украинских диверсантов. По данным спецслужбы, мужчина и две женщины готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Липецке.

- Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания. Как сообщает "Коммерсантъ", на продажу выставлены предприятия "Хайнц-Георгиевск" в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания, бренды "Умница" и "Сами с усами".

- DHL приостановит доставку по России с 1 сентября. После этой даты компания продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу.

- Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию. Ранее стало известно, что певец фигурирует в уголовном деле против депутата от партии "Шор" Марины Таубер о незаконном финансировании партии.

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