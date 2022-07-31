В Главном военно-морском параде будут задействованы новейшие корабли и морская авиация

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Четыре десятка кораблей и катеров, подводных лодок, парусных судов, 42 самолёта и вертолёта, свыше трёх тысяч военнослужащих будут задействованы в Главном военно-морском параде (ГВМП), который состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ознаменование Дня ВМФ России в воскресенье, 31 июля.

Начало парада планируется на 11:00 по московскому времени.

Согласно данным Минобороны России, ГВМП будет включать проход кораблей на реке Нева, проход кораблей в Кронштадте и пролёт авиации.

В частности, в прохождении парадного строя кораблей по Неве участвует 17 кораблей и катеров, включая первый женский экипаж патрульного катера "Евгений Колесников". На Кронштадтском рейде в прохождении задействованы 10 кораблей и одна атомная подводная лодка - "Северодвинск". Экипажи парусных судов будут приветствовать участников парада в назначенном районе.

По данным военного ведомства, в парадных строях - новейшие надводные корабли, которыми оснащается российский Военно-морской флот, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто. Будут представлены корабли и суда всех российских флотов и Каспийской флотилии, а также катера Погрануправления ФСБ и МЧС России.

Пролёт парадной группы авиации над Санкт-Петербургом включает 42 воздушных судна. В показе задействованы самолёты и вертолёты морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации. Завершится ГВМП прохождением торжественным маршем парадных расчётов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

Военно-морские парады 31 июля запланированы в шести российских городах (Балтийск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Каспийск, Новороссийск и Североморск), а также в сирийском Тартусе.

Сообщалось, что в День ВМФ на территории РФ и в Тартусе в военно-морских парадах будут задействованы 15 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов, две сотни боевых кораблей и восемь десятков воздушных судов.