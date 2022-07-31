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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Что произошло за день: воскресенье, 31 июля

Новая морская доктрина, отставка главы Пенсионного фонда и "желтый" уровень террористической опасности в Севастополе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин утвердил Морскую доктрину РФ. Президент подчеркнул, что в ней открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Черном море. В документе отмечено, что угрозой для России являются курс Вашингтона на доминирование в Мировом океане и территориальные претензии к РФ ряда государств, касающиеся некоторых ее приморских и островных территорий.

- "Желтый" уровень террористической опасности вводится в Севастополе. В результате атаки беспилотника со взрывчаткой на штаб Черноморского флота пострадали шесть человек. Взрыв на территории штаба в Севастополе был маломощным.

- Глава Пенсионного фонда Андрей Кигим освобожден от должности. Временно исполнять обязанности руководителя фонда будет Сергей Чириков.

- Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту дислокации формирования "Кракен" в Харькове. По данным ведомства, "безвозвратные и санитарные потери противника" составили до 350 военных.

- США запланировали на начало августа испытательный пуск МБР. Дальность полета ракеты, которой предположительно будет МБР Minuteman III, составит около 7 тыс. км.

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