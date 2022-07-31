Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Глава Пенсионного фонда освобожден от должности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда РФ (ПФР), временно исполнять обязанности руководителя фонда будет Сергей Чириков.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Чириков имеет большой опыт в системе работы ПФР.

В Пенсионной фонд он пришёл в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, а в июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР.

1пп ри

ПФР Андрей Кигим Сергей Чириков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Морской доктрине РФ обозначены основные вызовы и угрозы нацбезопасности

В Морской доктрине РФ обозначены основные вызовы и угрозы нацбезопасности

Путин сообщил, что поставка "Цирконов" в ВС РФ начнется в ближайшие месяцы

Пандемия коронавируса

В РФ COVID-19 впервые с апреля заболели почти 12,5 тыс. человек

В РФ COVID-19 впервые с апреля заболели почти 12,5 тыс. человек

Путин заявил, что в новой Морской доктрине открыто обозначены границы России

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Путин утвердил Морскую доктрину РФ

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести

Число пострадавших при атаке на штаб Черноморского флота выросло до шести

Путин принимает парад в часть Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Взрыв на территории штаба Черноморского флота в Севастополе был маломощным

Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован беспилотником

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });