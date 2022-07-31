Глава Пенсионного фонда освобожден от должности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Андрей Кигим освобожден от должности главы Пенсионного фонда РФ (ПФР), временно исполнять обязанности руководителя фонда будет Сергей Чириков.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Чириков имеет большой опыт в системе работы ПФР.

В Пенсионной фонд он пришёл в 2001 году на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, а в июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР.

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