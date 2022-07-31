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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:22

Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту дислокации формирования "Кракен" в Харькове

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - РФ нанесла авиаудар по территории механического техникума имени Морозова в Харькове, где располагался пункт временной дислокации формирования "Кракен", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В результате удара "безвозвратные и санитарные потери противника" составили до 350 военных, также уничтожено 11 единиц военной техники, сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой народной республики (ДНР) нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники", - заявил Конашенков.

Кроме того в военном ведомстве отметили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили 13 украинских пунктов управления.

Хроника 24 февраля – 31 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Харьков Кракен
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