В Морской доктрине РФ обозначены основные вызовы и угрозы нацбезопасности

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии подписания указов об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ России. По данным пресс-служба Кремля, церемония их подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Основные положения Морской доктрины, которая была опубликована в воскресенье:

Вызовы и угрозы нацбезопасности РФ

Курс Вашингтона на доминирование в Мировом океане и глобальное влияние США на транспортные коммуникации являются угрозой для России, говорится в Морской доктрине.

"Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанных с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана; стремление США и их союзников к ограничению доступа Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям", - сказано в документе.

К основным вызовам и угрозам отнесены также территориальные претензии к РФ ряда государств, касающиеся некоторых ее приморских и островных территорий; продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России, возрастание количества проводимых учений в акваториях морей, прилегающих к территории РФ.

В этом же ряду названо "стремление США к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил (ВМС), а также повышение боевых возможностей военно-морских сил других государств".

Важные зоны, влияющие на экономику страны

В Морской доктрине названы важные зоны, влияющие на экономику России, национальную и стратегическую безопасность.

"Важные районы (зоны) обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане в значительной степени влияют на экономическое развитие, материальное благосостояние населения и состояние национальной безопасности Российской Федерации, а также на поддержание стратегической и региональной безопасности государства", - говорится в документе.

Как отмечается в доктрине, "к таким районам (зонам) относятся: акватории океанов и морей, прилегающие к побережью Российской Федерации, включая Азовское и Черное моря; восточная часть Средиземного моря; Черноморские, Балтийские и Курильские проливы; районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе пролегающих вдоль азиатского и африканского побережья".

Развитие инфраструктуры отечественного атомного флота

Россия будет совершенствовать технологии утилизации атомных судов и ядерных отходов.

"Одним из приоритетов морской деятельности является обеспечение экологической безопасности морской среды, сохранение и восстановление морских экосистем. В рамках реализации этого приоритета осуществляется (...) развитие инфраструктуры отечественного атомного флота, системы надзора, за его безопасной эксплуатацией, совершенствование технологии утилизации судов с атомными энергетическими установками и ядерных отходов", - говорится в доктрине.

Приоритеты судостроительной отрасли РФ

Развитие производств для строительства авианосцев является одним из ключевых приоритетов российской судостроительной отрасли.

"Приоритетными направлениями развития судостроительного комплекса Российской Федерации являются: (...) обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-морского флота", - сказано в в Морской доктрине.

К приоритетам также отнесены "внедрение передовых цифровых технологий, цифровых платформ на всех этапах жизненного цикла кораблей, судов и морской техники; обеспечение максимальной локализации судостроительного производства на территории Российской Федерации".

Отмечено также повышение роли и эффективности государственного регулирования в сфере судостроения и сохранение государственного контроля над стратегически значимыми организациями кораблестроения и судостроения.

Основных риски для морской деятельности России

В Морской доктрине одним из основных рисков названо недостаточное количество пунктов базирования для российских кораблей за рубежом.

"Основными рисками для морской деятельности являются (...) отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами Российской Федерации для обеспечения кораблей и судов Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в удаленных районах Мирового океана", - говорится в документе.

Также среди основных рисков называется введение рядом стран ограничений для российских судостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовых компаний, в том числе касающихся передачи современных технологий, поставок оборудования и привлечения долгосрочного финансирования.

Усиление Черноморского флота в Крыму

Россия намерена совершенствовать и развивать группировку сил ЧФ в Крыму.

"Совершенствование и усиление группировок сил (войск) Черноморского флота, развитие их инфраструктуры в Крыму и на побережье Краснодарского края", - сказано в документе.

Кроме того, предусматривается "всестороннее укрепление геополитических позиций Российской Федерации" в Черном и Азовском морях, а также "обеспечение на основе норм международного морского права благоприятного для Российской Федерации международного правового режима Черного и Азовского морей и порядка использования их водных биоресурсов, разведки и эксплуатации месторождений углеводородного сырья, прокладки и эксплуатации подводных трубопроводов".

Новость дополняется