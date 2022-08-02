Командующий ВДВ РФ Теплинский поздравил десантников с профессиональным праздником

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Семнадцати военнослужащим воздушно-десантных войск, участвовавшим в военной операции на Украине, присвоено звание Героя России, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

"В ходе участия в специальной военной операции на Украине за проявленное мужество и героизм более пяти тысяч военнослужащих войск награждены государственными наградами, а 17 из них удостоены высокого звания "Герой Российской Федерации", - сказал Теплинский в видеообращении, посвящённом празднованию дня ВДВ.

Видео распространено Минобороны РФ.

"Десантники во все времена своим ежедневным ратным трудом подтверждали свою профессиональную надежность, особенно это проявлялось в боевой обстановке", - сказал Теплинский.

ВДВ во вторник отмечают 92-ю годовщину со дня образования.