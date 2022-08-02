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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, сообщается во вторник в телеграм-канале Кремля.

"Десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества. Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество. И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

"Уверен, что вы и впредь будете надёжно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших Вооружённых Сил", - цитирует президента телеграм-канал Кремля.

День Воздушно-десантных войск отмечается в России 2 августа.

Владимир Путин Минобороны РФ
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