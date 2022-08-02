Минобороны с 2021 года продало движимое имущество на 6,5 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минобороны распродает движимое военное имущество, не имеющее перпектив применения армией, и с 2021 года выручило за это имущество более 6,5 миллиардов рублей, сообщил на селекторном совещании глава ведомства Сергей Шойгу.

Продано, к примеру, больше 200 тысяч тонн металлолома, и 112 тысяч автомобильных шин.

Продажа такого имущества позволяет снизить затраты на его содержание и охрану и при этом пополнить доходную часть федерального бюджета, отметил министр. Он предложил обсудить, как сделать эту работу более эффективной.