Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Минобороны с 2021 года продало движимое имущество на 6,5 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минобороны распродает движимое военное имущество, не имеющее перпектив применения армией, и с 2021 года выручило за это имущество более 6,5 миллиардов рублей, сообщил на селекторном совещании глава ведомства Сергей Шойгу.

Продано, к примеру, больше 200 тысяч тонн металлолома, и 112 тысяч автомобильных шин.

Продажа такого имущества позволяет снизить затраты на его содержание и охрану и при этом пополнить доходную часть федерального бюджета, отметил министр. Он предложил обсудить, как сделать эту работу более эффективной.

Минобороны Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД допустил разрыв отношений с США при признании РФ страной-спонсором терроризма

ВС РФ признал украинский полк "Азов" террористической организацией

"ВКонтакте" устанавливает причины публикации стороннего поста на странице Медведева

Пандемия коронавируса

В России COVID-19 за сутки заболели почти 9,6 тыс. человек

В России COVID-19 за сутки заболели почти 9,6 тыс. человек

В Госдуму внесен законопроект о гарантии прав покупателей объектов недвижимости

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на "Мосбирже"

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на "Мосбирже"

В аппарате Дмитрия Медведева заявили о взломе его страницы во "ВКонтакте"

Что произошло за день: понедельник, 1 августа

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

В Минсельхозе РФ заявили об обеспеченности рынка чаем на фоне ухода Ekaterra

Россия внесла в "стоп-лист" 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });