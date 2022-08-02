В цехе НЛМК произошло задымление из-за короткого замыкания

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидируют задымление в цехе динамной стали НЛМК в Липецке, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 15:45 на пульт диспетчера поступила информация о задымлении в кабельном тоннеле в цехе динамной стали НЛМК. Реагирование было организовано незамедлительно", - отмечает МЧС.

Погибших и пострадавших нет. "Площадь тления – 30 кв. м. На место происшествия привлекалось 14 единиц техники от МЧС России", - добавляет ведомство.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, задымление произошло из-за короткого замыкания.

"По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание. Источник задымления локализован. Пострадавших нет. Причины произошедшего уточняются", - сказал сотрудник НЛМК.