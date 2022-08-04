Александр Бастрыкин: права беженцев из Донбасса и Украины не должны быть нарушены в РФ

Глава СКР рассказал, какие системные проблемы создают препятствия для интеграции людей в российское общество

Фото: Пресс-служба СКР

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в интервью "Интерфаксу" рассказал о помощи вынужденным переселенцам из республик Донбасса и Украины, а также о проблемах миграции и о предложениях по совершенствованию миграционной политики.

─ Александр Иванович, за последние месяцы в Россию прибыло более 3 млн человек из Донбасса и Украины. Практически все органы госвласти участвуют в создании условий для их адаптации в нашей стране. На какие вопросы обращает внимание Следственный комитет в этой сфере?

Сотрудники нашего ведомства оказывают помощь людям, вынужденно покинувшим место своего жительства и приехавшим в Россию. Для оперативного решения социальных и иных проблем беженцев в территориальных следственных органах созданы специальные мобильные группы, наши представители участвуют и в межведомственных рабочих группах. Мной утвержден план, в соответствии с которым оказывается постоянное содействие беженцам и вынужденным переселенцам в приеме, размещении и обустройстве на территории Российской Федерации. Это касается несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, женщин, пожилых граждан и инвалидов.

В круглосуточном режиме наши сотрудники продолжают анализировать поступающую на горячую линию информацию и оперативно реагировать на нее.

Например, в Челябинской области организована процессуальная проверка в связи с тем, что инвалида из ДНР не обеспечивали жизненно важными лекарствами и медицинской техникой, в итоге мы добились восстановления его прав. Оказана помощь пожилой жительнице Мариуполя в получении временного жилья. Женщине из ЛНР мы помогли попасть на обследование в онкологическую клинику. Подобных проблем уже решено очень много.

─ Помимо конкретных вопросов, которые удается решать в текущих условиях, наверное, есть и системные проблемы, требующие определенных изменений нормативной базы?

Действительно, такие проблемы имеются, в том числе связанные с необходимостью внесения изменений в российское законодательство. Имеющиеся пробелы создают реальные препятствия для интеграции людей в российское общество.

Одним из важнейших вопросов является возможность легально работать на территории нашей страны, в связи с чем видится первоочередным повышение оперативности трудоустройства переселенцев. В настоящее время прорабатывается вопрос признания на территории России украинских документов (документы об образовании, квалификации, акты гражданского состояния), их эквивалентности российским документам.

Также отмечу, что многие люди, ранее вступившие в российское гражданство, обладают высокой квалификацией и, учитывая имеющийся профессиональный опыт, были бы полезны на государственной и муниципальной службе. Однако в силу ряда причин они не могут оформить выход из украинского гражданства. В связи с этим считаю необходимым урегулировать этот вопрос на законодательном уровне, создав такие условия, при которых права указанных лиц не были бы нарушены.

─ Вы уделяете большое внимание подготовке кадров в СК России. В одном из интервью вы упоминали, что уже принимаете детей из Донбасса на учебу. Стоит ли предусмотреть отдельные меры в части обучения молодежи из числа переселенцев?

Образование и профессиональный подход это основа любого дела. Мы должны распространить наши принципы, подходы и возможности в сфере образования на вынужденных переселенцев. Сотрудники ведомства оказывают всевозможную помощь детям из ДРН и ЛНР, в том числе по вопросам оформления документов в целях поступления

в образовательные учреждения Следственного комитета.

В мае текущего года мной было издано распоряжение, согласно которому установлена специальная квота приема для детей военнослужащих, в частности, принимающих участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Также в работе по реализации льготного порядка приема прибывающих молодых людей в российские образовательные учреждения особое внимание нами сосредоточено на вопросах обучения и адаптации к учебному процессу детей с ограниченными возможностями и инвалидностью.

Несмотря на принимаемые меры, мы понимаем, что нормативная правовая база в сфере образования, социальной помощи, регистрации актов гражданского состояния нуждается в доработке с учетом потребностей беженцев.

Несомненно, очень важно в данном вопросе обратить особе внимание на государственную поддержку молодых семей при рождении детей. Но на данный момент отсутствуют правовые основания для выплат материнского капитала и иных пособий семьям переселенцев, в которых дети родились уже в нашей стране. Это следует урегулировать в самое ближайшее время, закрепив возможность получения таких выплат.

─ Сервис Госуслуг позволяет ускорить многие процессы, может быть для беженцев также стоит его применить?

Мы как раз обсуждали с профильными ведомствами эту возможность. Следственный комитет считает, что необходимо создать для беженцев информационную платформу по типу "единого окна МФЦ", интегрированную с соответствующими базами данных профильных министерств и ведомств. Формирование информационной базы данных, в которую будут включены сведения о лицах, прибывших в Российскую Федерацию с территории проведения специальной военной операции, позволит в оперативном порядке осуществлять розыск граждан, обеспечивать воссоединение семей, в том числе с детьми, чьи родители погибли либо пропали без вести.

Здесь конечно же необходимо предусмотреть и возможность обмена сведениями с компетентными органами ДНР и ЛНР. На региональном уровне важно исключить бюрократизм, излишний формализм при принятии управленческих решений, не допустить повышения уровня коррупциогенных факторов и распространения злоупотреблений со стороны чиновников всех уровней.

Поэтому нужен дополнительный комплекс мер по обеспечению четкой и слаженной работы региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленных на эффективное содействие в решении вопросов вынужденных переселенцев.

─ Ранее вы неоднократно обращали внимание на проблемы преступности мигрантов. Какова на данный момент ситуация?

В 2021 году правоохранительными органами расследовано 36 тысяч 420 преступлений, совершенных иностранцами, это почти на 6% больше, чем в 2020 году. При этом почти 8 тысяч (7 910) преступлений совершены трудовыми мигрантами, более 2,8 тысяч – незаконными мигрантами. В первом полугодии 2022 года расследовано 21048 преступлений, что также свидетельствует о росте на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. 1685 совершены нелегальными мигрантами.

Отмечается увеличения случаев совершения тяжких и особо тяжких преступлений - убийств, изнасилований, похищений людей, получают распространение экстремистские настроения. Совсем недавно в Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, который не смог заплатить таксисту, и решил совершить его убийство. В Новосибирской области молодой человек совершил убийство девушки. В текущем году было немало случаев, связанных с оказанием сопротивления требованиям сотрудников правоохранительных органов и нападениями на представителей правопорядка. Все это влечет обострение криминогенной ситуации в России и, конечно же, волнует общественность. Люди пишут нам комментарии в социальных сетях, просят обратить на это внимание.

─ Как вы считаете, какие факторы провоцируют мигрантов на противоправные действия?

Преступления, совершенные мигрантами, не отличаются какими-либо специфическими чертами. Дезадаптация, длительное нахождение на территории иностранного государства вдали от семьи, бытовая неустроенность и материальные трудности, социальная незащищенность – все эти факторы, психологически угнетая, провоцируют приезжего на поиск криминальных способов выхода из сложившейся ситуации.

Большинство преступлений совершается мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода. В основной массе это кражи, а также преступления против личности.

Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступлений трудовыми мигрантами, является низкий уровень их жизни, обусловленный привлечением к неквалифицированному и низкооплачиваемому труду, часто без оформления трудовых отношений, особенно в случаях с мигрантами-нелегалами. В итоге работодатели платят мигрантам за проделанную работу гораздо меньшую сумму, чем была предварительно оговорена. Из-за нелегального пребывания в России мигранты не обращаются в правоохранительные органы за защитой своих прав, а пытаются самостоятельно добиться полной и справедливой оплаты их труда, в том числе противоправными способами.

Неблагоприятной миграционной обстановке в стране во многом способствует именно нелегальная миграция. Следственные подразделения Следственного комитета активно участвуют в постоянно действующих спецгруппах и межведомственных штабах различных уровней, созданных для координации правоохранительной работы и оперативного пресечения деятельности экстремистских и террористических организаций, этнических организованных преступных сообществ и каналов незаконной миграции.

Данное взаимодействие носит продуктивный характер и способствует выявлению и качественному расследованию преступлений рассматриваемой категории.

─ Требуется ли изменение законодательства в сфере миграции?

Правовые нормы, регламентирующие миграционные отношения в России, закреплены во многих нормативных правовых актах. Это ряд федеральных законов, несколько десятков межгосударственных договоров и соглашений.

В этой связи целесообразно проработать вопрос о кодификации миграционного законодательства, что позволит систематизировать социально-экономические, трудовые, иные организационные аспекты, предусмотреть гарантии с учетом действующих международных соглашений.

В одном нормативном акте можно прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также чётко определить порядок их учёта. Кодификация должна быть основана, прежде всего, на положениях Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы, что позволит строго следовать единой линии при дальнейшем совершенствовании и оптимизации правовых норм.

В завершение отмечу, что в рамках Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики оперативно обсуждаются актуальные вопросы в указанной сфере. Это способствует обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулированию миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.