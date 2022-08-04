Бастрыкин предложил создать базу данных о лицах, прибывших в РФ с территории СВО

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает необходимым создать информационную базу данных со сведениями о лицах, прибывших в РФ с территории проведения специальной военной операции.

"Следственный комитет считает, что необходимо создать для беженцев информационную платформу по типу "единого окна МФЦ", интегрированную с соответствующими базами данных профильных министерств и ведомств. Формирование информационной базы данных, в которую будут включены сведения о лицах, прибывших в РФ с территории проведения специальной военной операции, позволит в оперативном порядке осуществлять розыск граждан, обеспечивать воссоединение семей, в том числе с детьми, чьи родители погибли либо пропали без вести", - сказал Бастрыкин в интервью "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что этот вопрос уже обсуждается с профильными ведомствами.

Также при создании базы данных, считает глава СКР, необходимо предусмотреть возможность обмена сведениями с компетентными органами ДНР и ЛНР.

"На региональном уровне важно исключить бюрократизм, излишний формализм при принятии управленческих решений, не допустить повышения уровня коррупциогенных факторов и распространения злоупотреблений со стороны чиновников всех уровней", - сказал Бастрыкин.