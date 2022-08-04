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Суд признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу американке Бриттни Грайнер за хранение и контрабанду наркотических средств, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Бриттни Ивет Грайнер совершила незаконное хранение и провоз через таможенную зону наркотических средств", - начала оглашать приговор судья Анна Сотникова.

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Согласно фабуле дела, 17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву рейсом из Нью-Йорка, где в багаже у нее обнаружили гашишное масло.

27 июля CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США Виктора Бута на удерживаемых в РФ Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что договоренностей между РФ и США по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил судьбу осужденных с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону.

Грайнер играла за сборную США и в ее составе выиграла золото ОИ-2016 и ОИ-2020. С 2015 года она выступала за екатеринбургский клуб УГМК.

баскетбол Бриттни Грайнер Россия
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