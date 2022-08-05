Российские туристы активно раскупают туры на Мальдивы на новогодние каникулы

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российские туристы начали активно раскупать туры на Мальдивские острова на Новый год и зимние каникулы за полгода, и сейчас спрос на направлении остается высоким. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"По отзывам туроператоров, аншлаг на направлении продолжается уже два года, так как Мальдивы быстрее других открылись после пандемии летом 2020 года. На прошедший Новый год спрос был очень высоким, в этом году новогодние заезды начали бронировать еще в середине лета", - рассказала она.

По словам Тюриной, спрос на направлении подстегнуло открытие бронирования билетов на зимний сезон "Аэрофлотом", который с 30 октября планирует выполнять рейсы ежедневно. Стоимость туров начинается от 450 тыс. рублей на двоих, из которых порядка 140 тыс. рублей на человека стоит перелет в эконом-классе российского перевозчика.

"Билеты в бизнес-класс стоят больше миллиона, но и они прекрасно расходятся", - добавила эксперт.

Интерес к Мальдивам, по ее словам, поддерживает разнообразие перевозки - у туристов есть возможность лететь прямыми рейсами "Аэрофлота" и транзитными арабских авиакомпаний. При этом некоторые путешественники, сказала Тюрина, опасаются бронировать билеты "Аэрофлота" из-за возможности отмены рейсов.

В 2021 году на Мальдивах отдохнули почти 125 тыс. россиян, а Россия вышла в лидеры по турпотоку на направлении. В первом полугодии 2022 года, по данным министерства туризма архипелага, турпоток из России сократился более, чем на треть – до 82 тыс. человек. Первое место по этому показателю заняли туристы из Индии, а Россия теперь только на третьем месте.

Власти архипелага в марте отменили ПЦР-тесты для въезжающих иностранных туристов, как с прививкой, так и без нее.