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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Мишустин пообещал бизнесу госгарантии на инфраструктурные проекты

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство подготовило правила предоставления бизнесу госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на развитие инфраструктуры, в размере до 50% от объема обязательств, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Реализация крупных проектов в этой сфере нередко требует высоких затрат и длительного периода окупаемости инвестиций. Государственные гарантии можно будет получить на половину обязательств по основному долгу на период от 3 до 30 лет", - отметил он.

Минимальная сумма обеспечения со стороны государства составит 2 млрд рублей.

Доля собственных средств компаний в стоимости инфраструктурного проекта должна составлять не менее 20%.

"Поддержка государства поможет снизить риски как заемщиков, так и кредиторов, повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важные для развития нашей страны сферах, включая транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику и другие", - отметил Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство
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