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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Количество пострадавших после детонации боеприпасов в Крыму выросло до семи

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Семь человек, среди которых двое детей, получили травмы в результате детонации боеприпасов на аэродроме близ курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма, сообщили в министерстве здравоохранения республики во вторник.

"По состоянию на 20:00, в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадали семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм – осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены на дом. Седьмой продолжает находиться на стационарном лечении в ГБУЗ РК "Сакская районная больница". Его состояние по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, стабильный", - говорится в информации Минздрава Крыма.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Еще один человек погиб.

По данным министерства обороны России, на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали 30 человек. Начат подсчет ущерба.

Крым
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