В "Авито" выступили с критикой законопроекта о классифайдах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Авито" раскритиковал законопроект, направленный на регулирование классифайдов (онлайн-сервисов для размещения объявлений), заявив, что он создает дополнительные административные барьеры для развития проектов в сфере электронной коммерции. Об этом говорится в письме, отправленном 4 июля председателю комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну (есть у "Интерфакса").

Так, законопроект создает специальное регулирование для классифайдов - в "Авито" считают, что введение отдельного правового статуса для таких компаний идет вразрез с текущим законодательством: согласно ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", специальное регулирование предусмотрено только для общественно значимых сервисов, посредством которых возможно участие в политической жизни страны, формирование общественных мнений и убеждений и т. д. (новостные агрегаторы, поисковые системы, соцсети).

Кроме того, предлагаемое регулирование является "неопределенным по своему предмету, поскольку практически любая цифровая платформа является двухсторонней, то есть направлена на организацию взаимодействия различных категорий пользователей, а отдельный элемент информации является объявлением". Также в компании подчеркивают, что текущее законодательство уже предусматривает обязанность таких онлайн-сервисов соблюдать законодательство, в том числе в сфере защиты прав потребителей, персональных данных, распространении запрещенной информации.

Помимо этого, законопроект ограничивает долю иностранного участия в таком сервисе не более чем в 20%, причем сделать это нужно в течение двух месяцев с даты вступления в силу законопроекта. В "Авито" считают, что данная мера может привести к вынужденным и поспешным отчуждениям долей в уставных капиталах компаний третьим лицам, в том числе с риском поглощения конкурентами и последующего ограничения конкуренции.

В случае невыполнения данного требования может последовать блокировка, что приведет к банкротству юрлица, снижению налоговых поступлений в бюджет, потере рабочих мест, основную массу которых составляют ИТ-специалисты, что противоречит мерам поддержки ИТ-отрасли, инициированным президентом и правительством, указывают в компании.

"Законопроект, напротив, направлен на ужесточение регулирования и создание дополнительных административных барьеров для развития проектов в сфере электронной коммерции. Тем самым создается риск ухода ИТ-специалистов сервисов в зарубежные компании, которые предпринимают значительные усилия для переманивания отечественных специалистов", - считают там.

В "Авито" подтвердили подлинность письма. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, письмо с просьбой допустить компанию до обсуждения законопроекта депутата Антона Горелкина было направлено и в правительство.

"Законопроект явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу. Акционер "Авито" еще в мае заявил, что собирается выйти из российских активов. И необходимость в регулировании просто отсутствует", - сообщили в компании.

"Все требования о хранении персональных данных, приземлении и прочем уже регулируются другими законами и подзаконными актами. Авито строго соблюдает все нормативное российское законодательство", - подчеркнули там.

В компании опасаются, что "излишняя зарегулированность поставит под угрозу развитие и будущее "Авито" как эффективного актива, отрицательно повлияет на уровень развития ИТ-индустрии, и как следствие - на благополучие жизни всех россиян".

Автор законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя письмо в своем телеграм-канале во вторник, заявил, что не согласен с мнением, что классифайды нельзя относить к категории общественно значимых сервисов. "Значимость здесь выражается не в возможности влиять на формирование общественного мнения, а в вовлеченности общества. Сейчас трудно найти человека, который бы ни разу не пользовался онлайн-сервисами объявлений, и многие проводят на них больше времени, чем в тех же соцсетях", - написал он.

По его словам, сейчас обязанность соблюдать законодательство РФ трактуется каждым сервисом по-своему: "Но мы хотим, чтобы этот самоконтроль стал эффективнее, и за основу берем тем же самые принципы, которые уже больше года действуют в отношении социальных сетей".

Также депутат не согласен с тезисом, что законопроект зарегулирует весь ИТ-сектор. "Работая над текстом, я стремился максимально четко выделить лишь те онлайн-сервисы, которые предоставляют пользователям самостоятельно размещать объявления о товарах, услугах и поиске работы, которые представлены в тематически сгруппированном виде", - отметил Горелкин. Он добавил, что трактовка этого определения "может быть дошлифована ко второму чтению".

По его словам, еще одна цель законопроекта – исключить возможность резкого ухода с рынка классифайдов, находящихся под иностранным контролем.

Проект закона (141597-8) Дума во вторник рассмотрит в первом чтении. Планируется, что под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей.

Ранее владелец "Авито" нидерландская Prosus NV объявила о поиске покупателя на сервис, а с 25 марта выделила его как самостоятельный российский бизнес. СМИ писали, что одним из покупателем может стать холдинг VK, также рассматривается вариант выхода на IPO.