Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В "Авито" выступили с критикой законопроекта о классифайдах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Авито" раскритиковал законопроект, направленный на регулирование классифайдов (онлайн-сервисов для размещения объявлений), заявив, что он создает дополнительные административные барьеры для развития проектов в сфере электронной коммерции. Об этом говорится в письме, отправленном 4 июля председателю комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну (есть у "Интерфакса").

Так, законопроект создает специальное регулирование для классифайдов - в "Авито" считают, что введение отдельного правового статуса для таких компаний идет вразрез с текущим законодательством: согласно ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", специальное регулирование предусмотрено только для общественно значимых сервисов, посредством которых возможно участие в политической жизни страны, формирование общественных мнений и убеждений и т. д. (новостные агрегаторы, поисковые системы, соцсети).

Кроме того, предлагаемое регулирование является "неопределенным по своему предмету, поскольку практически любая цифровая платформа является двухсторонней, то есть направлена на организацию взаимодействия различных категорий пользователей, а отдельный элемент информации является объявлением". Также в компании подчеркивают, что текущее законодательство уже предусматривает обязанность таких онлайн-сервисов соблюдать законодательство, в том числе в сфере защиты прав потребителей, персональных данных, распространении запрещенной информации.

Помимо этого, законопроект ограничивает долю иностранного участия в таком сервисе не более чем в 20%, причем сделать это нужно в течение двух месяцев с даты вступления в силу законопроекта. В "Авито" считают, что данная мера может привести к вынужденным и поспешным отчуждениям долей в уставных капиталах компаний третьим лицам, в том числе с риском поглощения конкурентами и последующего ограничения конкуренции.

В случае невыполнения данного требования может последовать блокировка, что приведет к банкротству юрлица, снижению налоговых поступлений в бюджет, потере рабочих мест, основную массу которых составляют ИТ-специалисты, что противоречит мерам поддержки ИТ-отрасли, инициированным президентом и правительством, указывают в компании.

"Законопроект, напротив, направлен на ужесточение регулирования и создание дополнительных административных барьеров для развития проектов в сфере электронной коммерции. Тем самым создается риск ухода ИТ-специалистов сервисов в зарубежные компании, которые предпринимают значительные усилия для переманивания отечественных специалистов", - считают там.

В "Авито" подтвердили подлинность письма. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, письмо с просьбой допустить компанию до обсуждения законопроекта депутата Антона Горелкина было направлено и в правительство.

"Законопроект явно принимается в спешке, вопреки всем аргументам, фактам и здравому смыслу. Акционер "Авито" еще в мае заявил, что собирается выйти из российских активов. И необходимость в регулировании просто отсутствует", - сообщили в компании.

"Все требования о хранении персональных данных, приземлении и прочем уже регулируются другими законами и подзаконными актами. Авито строго соблюдает все нормативное российское законодательство", - подчеркнули там.

В компании опасаются, что "излишняя зарегулированность поставит под угрозу развитие и будущее "Авито" как эффективного актива, отрицательно повлияет на уровень развития ИТ-индустрии, и как следствие - на благополучие жизни всех россиян".

Автор законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя письмо в своем телеграм-канале во вторник, заявил, что не согласен с мнением, что классифайды нельзя относить к категории общественно значимых сервисов. "Значимость здесь выражается не в возможности влиять на формирование общественного мнения, а в вовлеченности общества. Сейчас трудно найти человека, который бы ни разу не пользовался онлайн-сервисами объявлений, и многие проводят на них больше времени, чем в тех же соцсетях", - написал он.

По его словам, сейчас обязанность соблюдать законодательство РФ трактуется каждым сервисом по-своему: "Но мы хотим, чтобы этот самоконтроль стал эффективнее, и за основу берем тем же самые принципы, которые уже больше года действуют в отношении социальных сетей".

Также депутат не согласен с тезисом, что законопроект зарегулирует весь ИТ-сектор. "Работая над текстом, я стремился максимально четко выделить лишь те онлайн-сервисы, которые предоставляют пользователям самостоятельно размещать объявления о товарах, услугах и поиске работы, которые представлены в тематически сгруппированном виде", - отметил Горелкин. Он добавил, что трактовка этого определения "может быть дошлифована ко второму чтению".

По его словам, еще одна цель законопроекта – исключить возможность резкого ухода с рынка классифайдов, находящихся под иностранным контролем.

Проект закона (141597-8) Дума во вторник рассмотрит в первом чтении. Планируется, что под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей.

Ранее владелец "Авито" нидерландская Prosus NV объявила о поиске покупателя на сервис, а с 25 марта выделила его как самостоятельный российский бизнес. СМИ писали, что одним из покупателем может стать холдинг VK, также рассматривается вариант выхода на IPO.

Авито
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Вымпелком" повысит стоимость архивных тарифных планов

Операторов связи обязали ежегодно предоставлять отчет в Роскомнадзор

Запущен первый российский токен на авторизованной ЦБ блокчейн-платформе

Суд в Москве оштрафовал Internet Archive за страницы о "коктейле Молотова"

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

В Ростовской области в 2023 году запустят завод по производству ноутбуков

Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

Правительство внесло в Госдуму законопроект о российском магазине приложений

Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Tele2 ограничит повышение тарифов уровнем инфляции

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2

Минцифры и ФАС проверят обоснованность резкого роста тарифов Tele2
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });