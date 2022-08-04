В РСПП дали отрицательный отзыв на законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) вслед за IT-компаниями и Федеральной антимонопольной службой раскритиковал законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных объявлений.

"Принятие законопроекта приведет к резкому снижению конкуренции, падению темпов развития технологий, деградации уровня сервиса в указанных видах деятельности. Граждане, привыкшие к свободному выбору при размещении электронных объявлений, будут лишены такой возможности. Монополизация неизбежно приведет к удорожанию соответствующих услуг для рекламодателей и в конечном итоге для конечных потребителей товаров и услуг", - говорится в заявлении союза, которое составила комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационных технологиям.

Комиссия не поддержала законопроект и представила свою позицию президенту РСПП Александру Шохину, чтобы он довел ее до органов госвласти.

"Предусмотренные законопроектом беспрецедентные преференции для единого оператора приведут к сужению рынка для деятельности конкурентных коммерческих компаний в сфере рекламы и объявлений, что может вынудить их прекратить бизнес", - говорится в отзцве.

Комиссия также отметила несоразмерность решаемой проблемы (предотвращение риска распространения недостоверной информации) и возможных последствий для отрасли и граждан.

"Под полный запрет попадут сайты частных рекламных объявлений, специализированные сервисы для предложений к продаже физическими лицами автомобилей, объектов недвижимости, сервисы предложения профессиональных услуг и размещения резюме для поиска работы, найма жилья. Существенно будет урезан функционал социальных сетей", - отмечают в союзе, добавляя, что создание единой площадки подачи объявлений также создает риски массовой утечки персональных данных.

"В случае принятия законопроекта будет создан опасный прецедент создания искусственной монополии на успешно развивающемся высокотехнологичном рынке. Это может способствовать попыткам создания искусственных монополий и в других конкурентных ныне сферах деятельности на массовых рынках товаров и услуг, что приведёт к нарушению устойчивости важной сферы российской экономики в текущих условиях", - считают в РСПП.

Законопроект № 160605-8 внес в Госдуму депутат Артем Кирьянов. Депутаты законопроект раскритиковали, но 15 июля все же одобрили в первом чтении с условием, что он будет доработан. Основной претензией со стороны депутатов стало опасение возможной монополизации рынка цифровой рекламы в случае создания единого оператора, который, как считает автор проекта закона, необходим для предупреждения рисков злоупотребления иностранными владельцами классифайдов (доски цифровых объявлений) и цифровых рекламных конструкций своими возможностями в условиях санкций и военной операции.

Доводы РСПП созвучны отзыву на законопроект со стороны ФАС. Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства, ФАС также видит угрозу монополизации рынка цифровой рекламы, ухудшения положения участников рынка в регионах, удорожания конечной продукции для потребителя. Также по мнению ФАС, не правомерное объединение в одно регулирование наружной рекламы и классифайдов, деятельность которых не подпадает под действие закона о рекламе.

Участники рынка классифайдов - Avito, "Яндекс", Ozon и "Рамблер" - также выступили за исключение регулирования отрасли из законопроекта Кирьянова. Компании указывали, что отрасль уже регулируется законом "Об информации".