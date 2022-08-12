Закупочные интервенции на рынке зерна РФ продолжатся 18 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Закупки зерна в государственный интервенционный фонд РФ продолжатся 18 августа, сообщается в материалах Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Согласно сводной ведомости торгов, планируется закупить 21,6 тыс. тонн зерна, в основном пшеницы 3 и 4 классов урожаев 2021 и 2022 годов, а также ржи урожая 2021 года. Базисы поставки - элеваторы Оренбургской, Воронежской и Курганской областей.

Интервенции объявлены с 1 августа, однако за семь торговых дней закупок пока не было.

Как заявляли ранее "Интерфаксу" эксперты зернового рынка, пока аграрии не готовы продавать зерно в госфонд.

Как сообщалось, в рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить до 1 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России. В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн. В дальнейшем, в случае резкого роста цен, зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям (товарные интервенции).

Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь - не ниже 3-го класса. Ранее Минсельхоз утвердил цены для проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

Госагентом по закупкам зерна является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.