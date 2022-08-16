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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Самолет с журналистами премьерского пула экстренно сел в аэропорту Читы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Самолет Специального летного отряда ГТК "Россия", на борту которого находились члены делегации и журналисты, сопровождавшие главу правительства Михаила Мишустина в ходе поездки в Забайкальский край, совершил экстренную посадку в аэропорту Читы, передает корреспондент "Интерфакса".

По информации экипажа, после взлета в одну из турбин авиалайнера попала птица.

Самолет вернулся в аэропорт Читы, который покинул за несколько минут до этого.

Никто из находившихся на борту не пострадал. Самолет будет ремонтироваться, сказали члены экипажа.

В аэропорту подчеркнули, что все службы и экипаж самолета "сработали очень четко".

Михаил Мишустин Чита Забайкальский край
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