В Центре Минобороны "Патриот" в субботу открывается Международный антифашистский конгресс

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В субботу в Центре Минобороны РФ "Патриот" (Московская область) в рамках форума "Армия-2022" будет дан старт Международному антифашистскому конгрессу, сообщили в российском военном ведомстве.

В сообщении заявлено, что "Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии".

В его работе примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и военные делегации дружественных стран, ветераны ВОВ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что "в условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом". "В связи с этим министерство обороны приняло решение провести Первый Международный антифашистский конгресс ", - заключил Шойгу на селекторном совещании 2 августа.