Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Правительство РФ утвердило план по развитию креативных индустрий

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации Концепции развития творческих индустрий для поддержки креативного сектора экономики, сообщается на сайте правительства.

"План рассчитан на 2022-2024 годы. Его мероприятия направлены на создание условий для развития креативного предпринимательства и продвижения отечественных креативных брендов", - говорится в сообщении.

Творческие (креативные) индустрии - это сферы деятельности, значимая часть добавленной стоимости в которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. В числе таких индустрий - кинематография, архитектура, изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, реклама, анимация, народные художественные промыслы.

В рамках плана правительства в первую очередь предлагается законодательно закрепить понятия "творческие индустрии" и "творческое предпринимательство" и определить приоритетные направления поддержки творческих индустрий исходя из специфики каждой территории.

Кроме того, для творческих индустрий планируется сформировать отдельную группу в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Это позволит государству регулярно отслеживать эффективность оказываемых мер поддержки и оперативно реагировать на запросы рынка.

В качестве дополнительных механизмов поддержки сектора креативной экономики предлагается привлекать венчурное и заемное финансирование, внедрять модели государственно-частного партнерства.

Планом также предусмотрено развитие таких инициатив, как Российская креативная неделя, Всероссийская премия в сфере креативных индустрий, конкурс лучших маршрутов креативного туризма, издание сборников лучших проектов, открытие арт-резиденций, инклюзивных творческих лабораторий, школ креативных индустрий в регионах и университета креативных индустрий "Таврида". Помимо этого, на базе Национальной электронной библиотеки планируется создать специализированный каталог изданий, который будет включать периодические, видео- и аудиоподкасты по вопросам развития творческих индустрий.

Несколько мероприятий направлено на развитие образовательной системы в этой сфере. В частности, предполагается обновить государственные образовательные стандарты по творческим предметам в школах и колледжах и внедрить модули по всему спектру творческих индустрий в ведущих университетах страны.

Отдельный раздел посвящен развитию цифровых сервисов. В рамках этой работы планируется запустить цифровую платформу "Культурная карта 360", которая объединит на одной площадке производителей и потребителей креативных товаров и услуг, инвесторов и органы власти. Кроме того, будет создана информационная система - агрегатор, с помощью которого можно будет узнавать о культурных мероприятиях и покупать билеты на них.

"Продолжится работа и по оцифровке архивных и музейных коллекций, чтобы сделать их доступными для людей во всех регионах страны. Для этого также будет запущен специальный цифровой сервис, на котором будут собраны цифровые копии предметов искусства", - отмечается на сайте правительства.

В рамках работы по защите интеллектуальной собственности предполагается создать эффективный механизм защиты интеллектуальных прав, уточнить требования к их обороту в цифровой форме, установить правовые основы использования произведений неизвестных авторов. Также будет запущен пилотный проект по распознаванию литературных и музыкальных произведений, звучащих в театрах, концертных залах и кинозалах. Это нацелено на защиту прав авторов таких произведений.

Концепция развития творческих индустрий была утверждена правительством в сентябре 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с нынешних 2,2 до 6%, а также увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6 до 15%.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га

Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о 13 сбитых снарядах РСЗО "Ольха" в районе Каховской ГЭС и Мелитополя

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве до понедельника

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве до понедельника

Нарколог Евгений Брюн задержан по делу о мошенничестве

Что произошло за день: пятница, 19 августа

В Минздраве РФ заявили, что Брюн не является их главным внештатным специалистом

Источник сообщил о следственных действиях с главным наркологом РФ Евгением Брюном

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });