Система ПВО сработала в Черноморском районе на западе Крыма

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в Черноморском районе на крайнем западе Крыма в субботу вечером, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Крым. Оленевка. Два часа назад в окрестностях отработала система ПВО", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Как сообщалось со ссылкой на местные власти, система ПВО поразила все цели в небе над республикой Крым утром в субботу, разрушений и пострадавших нет. В Севастополе БПЛА был сбит над крышей штаба Черноморского флота РФ, упал и загорелся.