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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Для муниципальных домов культуры и клубов обнулили ставку налога на прибыль

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство России расширило перечень учреждений культуры с нулевой ставкой по налогу на прибыль, в этот список включены муниципальные клубы, дома и дворцы культуры.

"Нулевую ставку по налогу на прибыль теперь смогут применять не только региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки, но и муниципальные клубы, дома и дворцы культуры. Постановление, определяющее виды деятельности, на которые будет распространяться такая льгота, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кабинета министров в понедельник.

Отмечается, что в перечень видов деятельности, в том числе вошло проведение различных занятий, курсов, лекций, творческих лабораторий, экскурсий, концертов, фестивалей, конкурсов, кинопоказов, научно-исследовательская и методическая деятельность в культурно-досуговой сфере, организация детского отдыха, а также выездных культурных мероприятий для инвалидов, сирот и пожилых граждан.

На сайте правительства также сообщается, что решение будет действовать, начиная с налогового периода 2022 года. Оно позволит увеличить долю собственных средств муниципальных учреждений культуры и направлять их на повышение оплаты труда сотрудников и проведение дополнительных социально значимых мероприятий.

"Особенно нуждаются в такой поддержке те культурные учреждения, которые расположены в сельской местности, посёлках, малых городах. Их у нас по России почти 37 тыс. Для местных жителей это не просто место отдыха, но и важная часть социальной инфраструктуры", - заявил на совещании со своими заместителями Мишустин, слова которого приводятся в сообщении.

С 2020 года нулевую ставку по налогу на прибыль могут использовать музеи, театры и библиотеки, учредителями которых являются регионы или муниципалитеты. В марте 2022 года были внесены изменения в Налоговый кодекс, которыми такая льгота распространяется на муниципальные клубы, дома и дворцы культуры. Постановление подготовлено для реализации этих изменений, уточняется в сообщении.

Михаил Мишустин
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