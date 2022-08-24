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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Минобороны РФ сообщило о поражении семи пунктов управления ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки уничтожили семь пунктов управления ВСУ и пять складов с боеприпасами.

"За сутки поражены: семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловка, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовка Донецкой народной республики, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляйполе Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, уничтожено пять складов с боеприпасами в границах ДНР, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей, а также объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.

Он сообщил, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

"В результате наступательных действий союзных войск потери действовавших на донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек", - сказал Конашенков.

По его словам, помимо этого, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в боевых действиях.

"Командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотных летательных аппарата, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5034 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 24 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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