Песков назвал Арктику сферой жизненных интересов России

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Кремле негативно относятся к высказываниям генсека НАТО Йенса Столтенберга об угрозе со стороны России и Китая в Арктической зоне.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление о том, что активизация действий России и КНР в Арктике представляет угрозу Североатлантическому альянсу.

"Арктика - это зона нашей экономической, хозяйственной деятельности, зона обеспечения нашей безопасности, собственно, сфера наших жизненных интересов, - сказал Песков. - Взаимодействие с другими странами, тем более с КНР, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения".

По его словам, подобные заявления свидетельствуют о продолжении политики противостояния Запада России, ее интересам в Арктике.

"Россия будет обеспечивать свои интересы надежным, необходимым образом", - добавил Песков.