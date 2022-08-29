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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

С начала года в РФ ликвидировали или признали нежелательной 31 иностранную организацию

Список иностранных агентов пополнился на 68 пунктов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В 2022 году в России прекращена или признана нежелательной деятельность 31 иностранной организации, семь НКО и 48 физлиц получили статус иноагентов, заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

"В этом году за неоднократные грубые нарушения российского законодательства ликвидированы 18 представительств и филиалов зарубежных и международных неправительственных организаций, признана нежелательной и запрещена в России деятельность 13 организаций из США, Великобритании, Польши, Украины и других стран", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

"Иностранными агентами признаны 7 некоммерческих организаций, 13 юридических и 48 физических лиц", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.

По его словам, эти меры "позволили своевременно пресечь попытки внешнего вмешательства во внутренние дела России".

Совбез РФ
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