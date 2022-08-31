Мишустин заявил, что Горбачев болел за страну и стал олицетворением глобальных перемен

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент СССР Михаил Горбачев стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и в мире, считает премьер РФ Михаил Мишустин.

Соболезнования Мишустина в связи с кончиной Горбачева опубликованы в телеграм-канале правительства.

"Михаил Сергеевич стоял у истоков многих преобразований, стал олицетворением глобальных перемен, произошедших в России и мире. Он всегда горячо и аргументированно отстаивал свою позицию, болел за страну", - отмечается в тексте.

Мишустин назвал Горбачева выдающимся государственным и общественным деятелем, авторитетным политиком и выразил уверенность, что "память о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, человеке ярком и неординарном, навсегда останется с нами".

Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни.