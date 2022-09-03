Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Президент Турции выразил соболезнования в связи с кончиной Горбачева

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля сообщила в субботу о телефонном разговоре президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно сообщению, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира.

В ходе разговора была затронута ситуация на Украине. "Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции "зерновой сделки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа, президентами были обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и Турцией. "Подтвержден настрой на расширение торгово-экономических связей, включая продвижение совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - сообщила пресс-служба Кремля.