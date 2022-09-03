Эрдоган предложил Путину посредничество в решении проблемы Запорожской АЭС

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником для решения кризиса с Запорожской АЭС, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В Анкаре пояснили, что Эрдоган сформулировал эту идею в ходе телефонного разговора с Путиным.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция способна сыграть роль посредника по вопросу о ЗАЭС, точно так же, как она сделала это в случае с зерновым соглашением", - заявили в канцелярии Эрдогана.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстрелах АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники станции. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе, бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Сейчас на АЭС работают несколько экспертов МАГАТЭ.

В Минобороны РФ заявили в субботу, что украинские военные ночью предприняли попытку высадки морского десанта для захвата Запорожской АЭС, атака была отражена.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.