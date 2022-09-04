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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Кабмин РФ создаст перечень стран, чьи граждане будут получать визу в России на полгода

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство России разработало и одобрило для внесения в Госдуму законопроект о своих полномочиях определять перечень иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы.

Соответствующее сообщение размещено на сайте кабмина в воскресенье.

Изменения предлагается внести в статьи 25 и 256 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Ранее источник в Европейской комиссии сообщил "Интерфаксу", что в ЕК в настоящее время идет работа по итогам неформального Совета ЕС по иностранным делам относительно дальнейшего порядка выдачи виз в Евросоюз российским гражданам, скоро будут представлены соответствующие предложения.

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