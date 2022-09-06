Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство разработало вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования; по полученным данным вакцина безопасна. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян. И в настоящее время она проходит уже доклинические исследования (...) по предварительным исследованиям она обладает и высокой иммуногенностью, и, самое главное, безопасностью, и не вызывает таких сложных пробочных эффектов", - сказала Скворцова, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Заболевший перенес оспу обезьян в легкой форме и был выписан.

ФМБА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прямую линию Путина с гражданами планируется провести до конца года

Дело журналиста Ивана Сафронова

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Песков назвал суровым приговор журналисту Сафронову

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

Чернышенко заявил, что до 2030 года в туризм будет инвестировано более 462 млрд рублей

"Соллерс Авто" запустит новый собственный автомобильный бренд

Спасатели добрались до выживших туристов на Ключевском вулкане на Камчатке

РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил

РФ прекращает действие соглашения об облегченном посещении японцами Курил

Что произошло за день: понедельник, 5 сентября

Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом

Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом

РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

РФ ввела персональные санкции против актеров Шона Пенна и Бена Стиллера

Для вмешивающихся в выборы РФ иноагентов предлагается установить штрафы до 1 млн руб.

Для вмешивающихся в выборы РФ иноагентов предлагается установить штрафы до 1 млн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });