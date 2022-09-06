ФМБА разработало вакцину против оспы обезьян

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство разработало вакцину против оспы обезьян, она проходит доклинические исследования; по полученным данным вакцина безопасна. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"В настоящее время разработана современная векторная вакцина от оспы обезьян. И в настоящее время она проходит уже доклинические исследования (...) по предварительным исследованиям она обладает и высокой иммуногенностью, и, самое главное, безопасностью, и не вызывает таких сложных пробочных эффектов", - сказала Скворцова, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Заболевший перенес оспу обезьян в легкой форме и был выписан.