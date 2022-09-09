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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

ФСБ задержала украинцев, пытавшихся ввезти почти 60 кг наркотиков из Латвии в РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники погранслужбы ФСБ задержали автомобили с украинскими водителями, в которых в РФ хотели завести почти 60 кг мефедрона.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в пункте пропуска через государственную границу РФ Убылинка пресечена попытка ввоза с территории Латвии крупной партии наркотических средств", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

По данным спецслужбы, в тайниках в бензобаках двух автомобилей под управлением граждан Украины обнаружено 57 кг мефедрона.

"Предпринявшие попытку контрабанды иностранные граждане задержаны. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наркотических средств)", - сообщили в ФСБ.

Латвия ФСБ Украина
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